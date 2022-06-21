Опубликована программа мероприятий ко Дню памяти и скорби

Опубликована программа мероприятий ко Дню памяти и скорби
22 июня в Республике Молдова будут вспоминать жертв фашизма. 

В 03.15 Поисковое движение Молдовы приглашает всех кишинёвцев на ежегодную акцию “Свеча Памяти”,которая пройдет на воинском кладбище мемориального комплекса “Вечность”. В 10.00 Национальный комитет “Победа” организует возложение цветов к Вечному огню. А в 12.00 в селе Кошница Дубоссарского района откроют восстановленные после нападения вандалов мемориальные плиты в честь подвига гарнизона долговременной огневой точки номер 417 под командованием младшего лейтенанта Василия Суворина.

Памятные мероприятия пройдут также в Дрокиевском, Единецком, Рышканском, Кагульском и других районах республики.

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