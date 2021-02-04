Опубликована новая программа Партии социалистов

Опубликована новая программа Партии социалистов

Съезд и Республиканский совет Партии социалистов Республики Молдова одобрили новую программу партии. Основа документа – построение современного государство у которого есть будущее и в котором хочется жить, независимая внутренняя и внешняя политика страны в интересах большинства народа Молдовы. 

Вот 10 основных программных пунктов Партии социалистов:

1. ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ И НЕЙТРАЛИТЕТ; 

2. МОЛДАВСКАЯ САМОБЫТНОСТЬ, ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ, ТРАДИЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ;

3. МЕЖЭТНИЧЕСКИЙ МИР;

4. ПРОМОЛДАВСКАЯ ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА. ВОСТОЧНЫЙ ВЕКТОР;

5. ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРАНЫ (политическое урегулирование Приднестровского конфликта);

6. ГОСУДАРСТВО – ДЛЯ ЛЮДЕЙ, СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ;

7. ПЕРЕДОВАЯ ЭКОНОМИКА;

8. ЭФФЕКТИВНЫЙ ГОСАППАРАТ. БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ;

9. РАЗВИТЫЕ РЕГИОНЫ, СОВРЕМЕННЫЕ ГОРОДА И КОМФОРТНОЕ СЕЛО;

10. ЧИСТАЯ ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА. 

Подробнее ознакомиться с документом можно здесь.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md