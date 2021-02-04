Опубликована новая программа Партии социалистов

Съезд и Республиканский совет Партии социалистов Республики Молдова одобрили новую программу партии. Основа документа – построение современного государство у которого есть будущее и в котором хочется жить, независимая внутренняя и внешняя политика страны в интересах большинства народа Молдовы.
Вот 10 основных программных пунктов Партии социалистов:
1. ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ И НЕЙТРАЛИТЕТ;
2. МОЛДАВСКАЯ САМОБЫТНОСТЬ, ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ, ТРАДИЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ;
3. МЕЖЭТНИЧЕСКИЙ МИР;
4. ПРОМОЛДАВСКАЯ ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА. ВОСТОЧНЫЙ ВЕКТОР;
5. ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРАНЫ (политическое урегулирование Приднестровского конфликта);
6. ГОСУДАРСТВО – ДЛЯ ЛЮДЕЙ, СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ;
7. ПЕРЕДОВАЯ ЭКОНОМИКА;
8. ЭФФЕКТИВНЫЙ ГОСАППАРАТ. БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ;
9. РАЗВИТЫЕ РЕГИОНЫ, СОВРЕМЕННЫЕ ГОРОДА И КОМФОРТНОЕ СЕЛО;
10. ЧИСТАЯ ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА.
Подробнее ознакомиться с документом можно здесь.
Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.