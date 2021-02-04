Опубликована новая программа Партии социалистов

0

Съезд и Республиканский совет Партии социалистов Республики Молдова одобрили новую программу партии. Основа документа – построение современного государство у которого есть будущее и в котором хочется жить, независимая внутренняя и внешняя политика страны в интересах большинства народа Молдовы.

Вот 10 основных программных пунктов Партии социалистов:

1. ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ И НЕЙТРАЛИТЕТ; 2. МОЛДАВСКАЯ САМОБЫТНОСТЬ, ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ, ТРАДИЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ; 3. МЕЖЭТНИЧЕСКИЙ МИР; 4. ПРОМОЛДАВСКАЯ ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА. ВОСТОЧНЫЙ ВЕКТОР; 5. ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРАНЫ (политическое урегулирование Приднестровского конфликта); 6. ГОСУДАРСТВО – ДЛЯ ЛЮДЕЙ, СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ; 7. ПЕРЕДОВАЯ ЭКОНОМИКА; 8. ЭФФЕКТИВНЫЙ ГОСАППАРАТ. БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ; 9. РАЗВИТЫЕ РЕГИОНЫ, СОВРЕМЕННЫЕ ГОРОДА И КОМФОРТНОЕ СЕЛО; 10. ЧИСТАЯ ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА.

Подробнее ознакомиться с документом можно здесь.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.