Опубликована Национальная программа по контролю туберкулеза на 2022–2025 годы

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Национальная программа по контролю туберкулеза на период 2022-2025 гг., а также план действий по ее реализации были опубликованы в Monitorul Oficial сегодня, 4 марта.

Согласно документу, к 2025 году по итогам реализации Программы предлагается достичь ряда результатов, в том числе снизить заболеваемость туберкулезом на 50% и смертность на 75% по сравнению с 2015 годом. Также предусматривается повышение уровня излечения среди пациентов, улучшение доступа к диагностике и лечению для всех граждан, передает moldpres.md.

Программа включает семь приоритетных задач, в том числе всеобщий доступ к систематическому скринингу контактов и групп высокого риска на туберкулез; ранняя диагностика и определение лекарственной чувствительности, включая использование экспресс-тестов; качественное лечение и постоянный уход при индивидуальном подходе и исходя из потребностей каждого человека. Документ также предусматривает преемственность медицинских услуг, управление заболеваниями и социально-экономическими проблемами в соответствии с личными потребностями; расширение профилактического лечения туберкулеза; укрепление индивидуального, учитывающего гендерные аспекты и основанного на правах человека подхода к созданию эффективных и устойчивых мер в ответ на туберкулез; укрепление национального исследовательского и инновационного потенциала.

Муниципальные советы Кишинева, Бельц и районные советы должны разработать, утвердить и обеспечить реализацию территориальных программ борьбы с туберкулезом на основе Национальной программы. За его выполнением будет следить Национальный совет по координации национальных программ по профилактике и борьбе с ВИЧ/СПИДом, инфекциями, передающимися половым путем, и туберкулезом.

Национальная программа по контролю туберкулеза на период 2022-2025 гг. будет осуществляться за счет финансовых средств, ежегодно утверждаемых в государственном бюджете, а также из других источников в соответствии с действующим законодательством, в том числе за счет средств гранта, предоставляемого Глобальным Фондом. На эти цели предусмотрен общий бюджет в размере более 1,3 млрд леев.

В Республике Молдова туберкулез остается одной из приоритетных проблем общественного здравоохранения, и на прогресс в его профилактике и лечении серьезно повлияла пандемия COVID-19. Так в период с марта по декабрь 2020 года данные показывают снижение регистрации случаев туберкулеза в нашей стране более чем на 38%. В этих условиях были скорректированы практики оказания помощи людям с диагнозом «заболевание», в том числе за счет внедрения и расширения видеоассистированного лечения, использования коротких схем лечения и безинъекционных схем.

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