Опубликована формула расчёта компенсации за электроэнергию

0

Поставщик электроэнергии рекомендует гражданам самостоятельно рассчитывать сумму компенсации расходов на электроэнергию. Это можно сделать на сайте ведомства, в разделе Калькулятор компенсации за электроэнергию.

Потребители должны ввести номер места потребления, период, категорию энергетической уязвимости, ранее установленную правительством, и регламентированный тариф, передаёт IPN.

Premier Energy предупреждает, что формула расчёта действительна только для домашних потребителей. Согласно решению правительства от 23 ноября 2022 года, за 1-3 ноября 2022 года компенсация не выплачивается, поскольку регулируемая цена была ниже, чем компенсированная.

Компенсация предоставляется на период с 4 по 30 ноября 2022 года и отражается в счетах за декабрь 2022 года, сохраняя максимальные объёмы компенсации за ноябрь 2022 года:

-1000 кВтч – для потребителей, для которых электроэнергия является основным источником отопления; -75 кВтч – для потребителей, которые не используют электричество в качестве основного источника отопления.

Напомним, вчера НАРЭ постановило, что с 1 января бытовые потребители, обслуживаемые „Premier Energy”, будут платить 3,42 лея/кВтч. Бытовые потребители, обслуживаемые „Furnizarea Energiei Electrice Nord”, будут платить 3,48 леев/кВтч.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.