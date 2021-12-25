Опубликован список стран, по возвращении из которых нужен ПЦР-тест

В него вошли 34 государства. По прибытии из этих стран в Молдову необходим отрицательный ПЦР-тест не «старше» 72 часов – как для невакцинированных, так и для привитых граждан.

Данный список уже вступил в силу и будет действовать до 2 января включительно.

Граждане, приезжающие в Молдову из стран, не включённых в «красную» зону, и далее смогут предъявлять на границе один из далее перечисленных документов: сертификат о вакцинации, отрицательный результат ПЦР или антиген-теста, заключение о перенесённом заболевании (включая справку о наличии антител). Если такового нет, они должны будут соблюдать 14-дневный режим самоизоляции.