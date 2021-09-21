Опубликован список партий, которые смогут участвовать в новых местных выборах

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Центральная избирательная комиссия обнародовала список партий и общественно-политических организаций, имеющих право участвовать в новых местных выборах 21 ноября.

Это:

1. Демократическая партия

2. Партия коммунистов

3. Аграрная партия

4. Социалистическая партия

5. Партия закона и справедливости

6. Христианско-демократическая народная партия

7. Движение профессионалов “Speranţa – Надежда”

8. Либеральная партия

9. Партия трудящихся

10. Социал-демократическая партия

11. Социал-политическое движение “Новая сила”

12. Партия социалистов

13. Партия “Шор”

14. Зеленая экологическая партия

15. Партия “Новый исторический выбор”

16. “Наша партия”

17. Республиканская партия

18. Партия “Мы”

19. Центристский союз Молдовы

20. Европейская партия

21. Народно-демократическая партия Молдовы

22. Партия “Единая Молдова”

23. Партия консерваторов

24. Национал-либеральная партия

25. Союз спасения Бессарабии

26. Партия “Moldova mare”

27. Либерально-демократическая партия

28. Движение ромов РМ

29. Партия “Патриоты Молдовы”

30. Партия “Европейские левые”

31. Движение “Антимафия”

32. Народная партия Молдовы

33. Партия “Демократия дома”

34. Партия регионов Молдовы

35. Народно-социалистическая партия

36. Партия “Демократическое действие”

37. Партия “Возрождение”

38. Партия “Платформа достоинства и правды”

39. Народная румынская партия

40. Партия “Патрия”

41. Русско-славянская партия Молдовы

42. Партия прогрессивного общества

43. Европейская народная партия Молдовы

44. Партия национального единства

45. Партия “Действие и солидарность”

46. Партия “Воля народа”

47. Партия коллективного действия – Гражданский конгресс

48. Партия “Про-Молдова”

49. Партия “Строим Европу дома”

50. Партия “Для людей, природы и животных”

51. Партия “Сила народа”

52. Партия перемен

53. Партия развития и объединения Молдовы

54. Партия “Наши”

Новые местные выборы пройдут 21 ноября в: Бельцах, коммуне Украинка и селе Опачь Каушанского района, коммуне Хыртоп Чимишлийского района, городе Купчинь и селе Хлиная Единецкого района, коммуне Ишкэлэу, сёлах Кэлинешть и Пырлица Фалештского района, коммуне Каменка Глодянского района, селе Бэлчана Хынчештского района, коммуне Князевка Леовского района, сёлах Паланка и Штефэнешть Штефан-Водского района, коммуне Негурений Векь Унгенского района. Сегодня начался электоральный период.

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