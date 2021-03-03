Опубликован список одобренных к использованию в Молдове вакцин от коронавируса

Опубликован список одобренных к использованию в Молдове вакцин от коронавируса

Члены Национального консультативного комитета специалистов в области иммунизации провели сегодня заседание. На нём обсуждался процесс вакцинации от коронавируса в Республике Молдова.  

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, эксперты одобрили использование в Молдове следующих вакцин:

  • Pfizer Biontech
  • AstraZeneca -UK
  • AstraZeneca – Sk Bio
  • AstraZeneca – SII
  • Sinopharm
  • Sinovac
  • Moderna
  • Janssen
  • The Gamaleya National Center (Sputnik V)
  • CanSinoBio

Напомним, 2 марта в Молдове началась вакцинация от коронавируса. На первом этапе прививку получат медработники. Их вакцинируют западным препаратом AstraZeneca.

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