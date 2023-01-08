Опубликован список нерабочих дней в 2023 году

В Молдове 12 официальных праздников. Работники бюджетной сферы отдыхают в эти дни. В то же время правительство объявило 2 января и 8 мая дополнительными выходными днями, которые бюджетникам нужно будет отработать.
Ниже представлен полный перечень нерабочих дней:
- 1 января (воскресенье) – Новый год;
- 2 января (понедельник) – дополнительный выходной (отработка 28 января);
- 7 января (суббота) – Рождество по старому стилю;
- 8 января (воскресенье) – второй день Рождества по старому стилю;
- 8 марта (среда) – Международный женский день;
- 16 апреля (воскресенье) – Пасха;
- 17 апреля (понедельник) – второй день Пасхи;
- 24 апреля (понедельник) – Родительский день;
- 1 мая (понедельник) – День труда;
- 8 мая – дополнительный выходной (отработка 13 мая);
- 9 мая (вторник) – День Победы;
- 27 августа (воскресенье) – День независимости;
- 31 августа (четверг) – праздник “Limba noastră”.
- 25 декабря (понедельник) – Рождество по новому стилю.
Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.
Facebook Комментарии