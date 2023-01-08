Опубликован список нерабочих дней в 2023 году

Опубликован список нерабочих дней в 2023 году

В Молдове 12 официальных праздников. Работники бюджетной сферы отдыхают в эти дни. В то же время правительство объявило 2 января и 8 мая дополнительными выходными днями, которые бюджетникам нужно будет отработать.

Ниже представлен полный перечень нерабочих дней:

  • 1 января (воскресенье) – Новый год;
  • 2 января (понедельник) – дополнительный выходной (отработка 28 января);
  • 7 января (суббота) – Рождество по старому стилю;
  • 8 января (воскресенье) – второй день Рождества по старому стилю;
  • 8 марта (среда) – Международный женский день; 
  • 16 апреля (воскресенье) – Пасха;
  • 17 апреля (понедельник) – второй день Пасхи;
  • 24 апреля (понедельник) – Родительский день;
  • 1 мая (понедельник) – День труда;
  • 8 мая – дополнительный выходной (отработка 13 мая);
  • 9 мая (вторник) – День Победы;
  • 27 августа (воскресенье) – День независимости;
  • 31 августа (четверг) – праздник “Limba noastră”. 
  • 25 декабря (понедельник) – Рождество по новому стилю.

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