Опубликован список нерабочих дней в 2022 году

Опубликован список нерабочих дней в 2022 году

6 из 12 официальных праздников в Молдове выпадают в наступающем году на выходные. Остальные 6 приходятся на будни, но будут нерабочими. 

Ниже представлен их полный перечень:

1 января (суббота) – Новый год;

7 января (пятница) – Рождество по старому стилю;

8 января (суббота) – второй день Рождества по старому стилю;

8 марта (вторник) – Международный женский день; 

24 апреля (воскресенье) – Пасха;

25 апреля (понедельник) – второй день Пасхи;

1 мая (воскресенье) – День труда;

2 мая (понедельник) – Родительский день;

9 мая (понедельник) – День Победы;

27 августа (суббота) – День независимости;

31 августа (среда) – праздник “Limba noastră”. 

25 декабря (воскресенье) – Рождество по новому стилю.

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