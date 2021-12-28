Опубликован список нерабочих дней в 2022 году

6 из 12 официальных праздников в Молдове выпадают в наступающем году на выходные. Остальные 6 приходятся на будни, но будут нерабочими.
Ниже представлен их полный перечень:
1 января (суббота) – Новый год;
7 января (пятница) – Рождество по старому стилю;
8 января (суббота) – второй день Рождества по старому стилю;
8 марта (вторник) – Международный женский день;
24 апреля (воскресенье) – Пасха;
25 апреля (понедельник) – второй день Пасхи;
1 мая (воскресенье) – День труда;
2 мая (понедельник) – Родительский день;
9 мая (понедельник) – День Победы;
27 августа (суббота) – День независимости;
31 августа (среда) – праздник “Limba noastră”.
25 декабря (воскресенье) – Рождество по новому стилю.
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