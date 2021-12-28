Опубликован список нерабочих дней в 2022 году

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6 из 12 официальных праздников в Молдове выпадают в наступающем году на выходные. Остальные 6 приходятся на будни, но будут нерабочими.

Ниже представлен их полный перечень:

1 января (суббота) – Новый год;

7 января (пятница) – Рождество по старому стилю;

8 января (суббота) – второй день Рождества по старому стилю;

8 марта (вторник) – Международный женский день;

24 апреля (воскресенье) – Пасха;

25 апреля (понедельник) – второй день Пасхи;

1 мая (воскресенье) – День труда;

2 мая (понедельник) – Родительский день;

9 мая (понедельник) – День Победы;

27 августа (суббота) – День независимости;

31 августа (среда) – праздник “Limba noastră”.

25 декабря (воскресенье) – Рождество по новому стилю.

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