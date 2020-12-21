Опубликован список нерабочих дней в 2021 году

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4 из 12 официальных праздников в Молдове выпадают в наступающем году на выходные. Остальные 8 приходятся на будни, но будут нерабочими.

Речь идёт о следующих днях:

1 января (пятница) – Новый год; 7 января (четверг) – Рождество по старому стилю; 8 января (пятница) – второй день Рождества по старому стилю; 8 марта (понедельник) – Международный женский день; 3 мая (понедельник) – второй день Пасхи; 10 мая (понедельник) – Родительский день; 27 августа (пятница) – День независимости; 31 августа (вторник) – праздник “Limba noastră”.

День труда (1 мая, суббота), Пасха (2 мая, воскресенье), 9 мая (День Победы, воскресенье) и Рождество по новому стилю (25 декабря, воскресенье) будут выходными, так как приходятся на нерабочие дни.

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