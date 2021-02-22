Опубликован список маршруток, которые не будут ездить завтра из-за забастовки

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Некоторые перевозчики, осуществляющие деятельность в столице, решили присоединиться к завтрашней забастовке.

Таким образом, завтра, 23 февраля, не будут ездить следующие маршрутки: № 103, 106, 108, 112, 113, 116, 117, 119, 120, 121 123, 134, 138, 140, 151, 157, 159, 162, 165, 166, 173, 175, 178, 184, 185, 186, 190 и 192. Их список может быть дополнен до конца дня.

Напомним, что недовольство перевозчиков вызвало последнее решение Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью, согласно которому заполняемость салонов не должна была превышать 50%. Несмотря на то, что постановление было приостановлено до 28 февраля, компании решили не отказываться от протеста. Теперь они требуют повысить стоимость проезда, снизить цены на топливо, а также вакцинировать их от коронавируса.

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