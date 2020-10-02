Опубликован список кандидатов в примары на новых местных выборах

Опубликован список кандидатов в примары на новых местных выборах

Центральная избирательная комиссия обнародовала список кандидатов на новых местных выборах, которые намечены  на 1 ноября. 

Так, в селе Дубна Сорокского района на должность примара были зарегистрированы следующие кандидаты:

  1. Сокирка Елена – Партия социалистов Республики Молдова
  2. Цымбалюк Валентин – Партия “Действие и солидарность”
  3. Гадибади Павел – Партия национального единства
  4. Сокирка Любовь – Румынская народная партия.

В селе Кетриш Фалештского района кандидатами в примары являются:

  1. Кумпанич Виорел – Партия социалистов Республики Молдова
  2. Иванов Родика – Партия “Действие и солидарность”
  3. Мамай Алеся – “Наша партия”
  4. Ротарь Иван – Партия коммунистов Республики Молдова
  5. Дьяк Ион – Партия “Про-Молдова”
  6. Кондру Константин – Демократическая партия Молдовы.

В селе Пьятра Оргеевского района зарегистрированы следующие кандидаты:

  1. Бодиу Виорика – Партия социалистов Республики Молдова
  2. Мэдрэгуна Виктор – Партия “Действие и солидарность”
  3. Бушила Раду – Партия “Шор”
  4. Ротарь Ион – Демократическая партия Молдовы.

В селе Корлэтень Рышканского района в примары баллотируются:

  1. Бачу Михаил – Партия социалистов Республики Молдова
  2. Прутяну Светлана – “Наша партия”
  3. Болд Вячеслав – Партия “Действие и солидарность”
  4. Немеску Александру – Партия “Платформа достоинство и правда”
  5. Бочу Виктор – Либерально-демократическая партия Молдовы. 

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