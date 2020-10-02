Опубликован список кандидатов в примары на новых местных выборах

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Центральная избирательная комиссия обнародовала список кандидатов на новых местных выборах, которые намечены на 1 ноября.

Так, в селе Дубна Сорокского района на должность примара были зарегистрированы следующие кандидаты:

Сокирка Елена – Партия социалистов Республики Молдова Цымбалюк Валентин – Партия “Действие и солидарность” Гадибади Павел – Партия национального единства Сокирка Любовь – Румынская народная партия.

В селе Кетриш Фалештского района кандидатами в примары являются:

Кумпанич Виорел – Партия социалистов Республики Молдова Иванов Родика – Партия “Действие и солидарность” Мамай Алеся – “Наша партия” Ротарь Иван – Партия коммунистов Республики Молдова Дьяк Ион – Партия “Про-Молдова” Кондру Константин – Демократическая партия Молдовы.

В селе Пьятра Оргеевского района зарегистрированы следующие кандидаты:

Бодиу Виорика – Партия социалистов Республики Молдова Мэдрэгуна Виктор – Партия “Действие и солидарность” Бушила Раду – Партия “Шор” Ротарь Ион – Демократическая партия Молдовы.

В селе Корлэтень Рышканского района в примары баллотируются:

Бачу Михаил – Партия социалистов Республики Молдова Прутяну Светлана – “Наша партия” Болд Вячеслав – Партия “Действие и солидарность” Немеску Александру – Партия “Платформа достоинство и правда” Бочу Виктор – Либерально-демократическая партия Молдовы.

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