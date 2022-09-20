Оптовые цены на позднюю малину в Молдове превысили уровень цен на раннюю ягоду

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Мониторинг EastFruit показывает, что за прошлую неделю оптовые цены на малину в Молдове выросли в среднем на 5 леев/кг – до 65 леев/кг. Вообще, эта ягода дорожает уже третью неделю, но ранее этот процесс больше относился к минимальным и максимальным значениям ценового спектра. На прошлой неделе минимальные цены подтянулись к их среднему уровню, а максимальные достигли отметки в 70 леев/кг.

Средняя оптовая цена на малину на данный момент в национальной валюте уже превысила прошлогодний уровень. Но, что самое интересное, уровень оптовых цен на позднюю малину превысил уровень цен на раннюю малину. Такое случается далеко не всегда. К примеру, в засушливом 2020 году, который по погодным характеристикам схож с нынешним, ранняя ягода была существенно дороже поздней.

По мнению специалистов Ассоциации производителей ягод “Pomușoarele Moldovei” подорожание малины в середине сентября обусловлено двумя факторами. Первый – похолодание, сопровождающееся дождями, которые осложняют процесс уборки урожая с открытых плантаций. Второй – появление в продаже высококачественной (крупной и хорошо окрашенной) малины ремонтантных польских сортов. Плантации ягод этих сортов были высажены два-три года назад, в 2022 дали неплохой урожай.

В целом площади под ремонтантной малиной в Молдове всё ещё невелики – менее сотни гектаров, предложение продукции с них отстаёт от спроса. Хотя в стране уже есть фермеры, способные предложить на протяжении двух недель сентября до 500 кг малины в день. Такой объём продукции уже способен заинтересовать супермаркеты. Но, в свою очередь, они выставляют поставщикам слишком жёсткие условия по возвратам брака/неликвида, а также не привлекательные для фермеров схемы расчёта (задержка платежей – до месяца и более).

Не исключено, что сезон продаж ремонтантной малины в нынешнем году продлится на одну-две недели дольше, чем в прошлом году.

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