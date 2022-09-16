“Оптимизация” в действии: в Чадыр-Лунге закрывают отделение “Почты Молдовы”

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Почтовый центр в Чадыр-Лунге будет закрыт. Такое решение приняла администрация ГП “Почта Молдовы”.

Работы в итоге могут лишиться 16 человек. Решение принято советом управления “Почта Молдовы”, согласно Концепции реорганизации компании, передаёт gagauzinfo.md.

– В результате проводимой реорганизации предполагается перевод функций Чадыр-Лунгского почтового центра в муниципий Комрат и сокращение 16-ти работников, что, по мнению руководства законодательного органа, в сложившейся социально-экономической ситуации в автономии повлечёт за собой ряд крайне нежелательных последствий, – говорится в пресс-релизе НСГ.

Ранее аналогичное почтовое отделение было закрыто и в Вулканештах. Почтовый центр был перенесён в Кагул.

В НСГ призвали премьер-министра Наталью Гаврилицу сохранить почтовый центр Чадыр-Лунги, подлежащий сокращению, а также вернуть отделение в Вулканештах.

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