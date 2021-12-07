«Оптимизация» школ в стиле Санду возвращается: в Мисовке закрывают русскую гимназию

0

Гимназию с преподаванием на русском языке в селе Мисовка, входящем в состав коммуны Гангура Яловенского района, закроют. Об этом на своей странице в соцсети написал примар Гангуры Марчел Бобейка.

Он опубликовал решение властей о слиянии школ Гангуры и Мисовки. Оно произойдёт в конце 2021-2022 учебного года для «экономии денег». При этом в Мисовке дети учились на русском языке, а школа в Гангуре – молдавская.

⁃ Это нарушение прав учеников и учителей. Никого не волнует будущее детей, – отметил Бобейка.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.