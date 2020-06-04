Оптимизация поневоле

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О том, что в молдавских вузах некому учиться

Министерство образования, культуры и науки вынуждено запустить процедуру оптимизации государственных вузов. Причина – почти вдвое сократившееся количество молодых людей, желающих получить высшее образование в Республике Молдова.

Лучше меньше, да лучше!

В нашей стране сложилась ситуация, при которой на большое число государственных высших учебных заведений приходится малое количество студентов. Министерство образования, культуры и науки намерено инициировать процедуру оптимизации вузов, чтобы сократить расходы и повысить качество обучения.

Решение было принято после анализа деятельности зарегистрированных 18 государственных вузов, в активе которых в большинстве случаев имеется администрация и статичная инфраструктура, не соответствующие количеству студентов.

По этой причине Минобразования в ближайшее время начнёт реализацию действий по оптимизации, реструктуризации и модернизации высших учебных заведений. Предусматривается: слияние путём поглощения одним из университетов с идентичной программой других вузов с небольшим числом студентов; изменение механизмов финансирования высшего образования; укрепление региональных университетов на севере и юге Республики Молдова (где у нас находятся Свободные экономические зоны) путём преобразования этих вузов в региональные центры по поддержке соответствующего сектора экономики; внешняя оценка всех программ высшего образования с целью их аккредитации (лиценциата, магистратуры и докторантуры) для обеспечения деятельности вузов качественным материалом для обучения.

Если не вмешаться, мы рискуем остаться без университетов. За последние 10 лет количество студентов в стране сократилось вдвое – со 120 тысяч до 56 тысяч. Эта тенденция связана с падением рождаемости, а также с низким уровнем качества высшего образования.

Три в одном

Первым шагом станет оптимизация Института международных отношений РМ и Госуниверситета «Дмитрий Кантемир» (бывший университет Академии наук РМ). 27 мая министр образования Игорь Шаров встретился с ректорами этих вузов Валентином Бенюком и Аурелией Хангану и проинформировал их о запуске процедуры слияния руководимых ими высших учебных заведений с Государственным университетом Молдовы (ГУМ) и о шагах, которые в дальнейшем планируется предпринять.

В этой связи Минобразования направило в правительство проект решения. Если инициатива будет одобрена кабинетом министров, то эти вузы в 2020 году в последний раз выдадут дипломы выпускникам.

По словам министра Шарова, после завершения учебного года и выдачи документов о полученном образовании будут созданы комиссии по передаче имущества, чтобы успеть к 1 сентября завершить всю процедуру и дать возможность остальным студентам продолжить учёбу либо в ГУМе, либо в любом из университетов, где есть похожие программы.

Не дать исчезнуть

По мнению советника президента в области образования, культуры и науки Корнелиу Поповича, реформа в этой области назрела давно.

– Если не вмешаться, мы рискуем остаться без университетов. За последние 10 лет количество студентов в стране сократилось вдвое – со 120 тысяч до 56 тысяч. Эта тенденция связана с падением рождаемости, а также с низким качеством высшего образования, – считает К. Попович.

В Минобразования говорят, что частных вузов реформа не коснётся.

Анастасия Погодина