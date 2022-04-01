Оптимистичные прогнозы МВФ: экономика Молдовы вырастет в 2022 году на 0,3%

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С таким предварительным прогнозом выступило Министерство экономики. Отмечается, что он был согласован с экспертами Международного валютного фонда во время визита миссии в РМ в период 9-16 марта.

Как сообщает “Денежный канал”, на весьма скромный рост повлияют: резкое повышение цен на импортные товары, конфликт у границ страны, сложности с поставками, что снизит внешний и внутренний спрос. Позитивное развитие может получить промышленный сектор, если начнёт работать над импортозамещением. В 2023-2025 годах, при улучшении ситуации в регионе, рост ВВП составит 3-4,5%.

Среднегодовая инфляция составит 21,9%, а инфляция к концу года – 15,7%. Курс лея к концу года прогнозируется на уровне 19,13 лея за доллар. Экспорт составит +4,5%, а импорт +6,9%. У промышленности плюс 3,5%, а у сельского хозяйства минус 2,5%. Инвестиции оцениваются в плюс 5%. Средняя зарплата составит 10,5 тыс. леев. Реальный рост – минус 4,3%.

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