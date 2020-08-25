Опрос: жители Молдовы за ЕАЭС и против НАТО

0

Если бы в ближайшее воскресенье в Молдове состоялся референдум по вопросу вступления в ЕС или ЕАЭС, 40,1% граждан проголосовали бы за Евразийский экономический союз. Интеграцию в Европейский союз выбрали бы 39,4%. Таковы результаты опроса общественного мнения.

В то же время, если бы прошел плебисцит по вопросу вступления Молдовы в НАТО, 48,2% проголосовали бы против этого. За выступили бы 25,4%. 11,2% не приняли бы участие в голосовании, 8,7% не знают или отказались отвечать на этот вопрос. Еще 6,5% не знают, что такое НАТО.

Опрос проводился Ассоциацией социологов и демографов РМ с 5 по 20 августа. В исследовании принял участие 1191 респондент из 83 населенных пунктов страны. Погрешность составляет +/-3%.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.