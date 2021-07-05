Опрос: в парламент проходят Блок коммунистов и социалистов, ПДС и “Шор”

Опрос: в парламент проходят Блок коммунистов и социалистов, ПДС и “Шор”

По результатам предстоящих досрочных парламентских выборов в законодательный орган пройдут Блок коммунистов и социалистов и партии “Действие и солидарность” и “Шор”. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведённого Ассоциацией социологов и демографов РМ.  

Так, за ПДС намерены голосовать 37,4% граждан от числа определившихся, а за Блок коммунистов и социалистов – 37,1%. Партия “Шор” набирает 6,8% голосов. Остальные конкуренты не преодолевают избирательный порог.

Опрос проводился Ассоциацией социологов и демографов РМ с 21 июня по 2 июля. В нём приняли участие 1181 респондент из 85 населённых пунктов страны. Погрешность составляет +/-3%.

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