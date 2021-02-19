Опрос: в парламент проходят 5 партий

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Если бы в это воскресенье в Молдове состоялись досрочные парламентские выборы, в законодательный орган страны прошли бы 5 партий. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения.

Так, ПДС получила бы 35,4% голосов и 39 мандатов. За ПСРМ проголосовали бы 31,8% граждан (35 мандатов). «Наша партия» набрала бы 9,9% голосов (11 мандатов), «Шор» – 8,9% (10 мандатов), а ДПМ – 5,4% (6 мандатов). Остальные формирования не преодолели бы избирательный порог.

Опрос также показал, что 48,5% граждан выступают за проведение досрочных выборов в этом году, при этом всего 27,5% считают, что они помогут выйти из сложившегося политического кризиса.

Опрос общественного мнения подводился компанией «Intellect group» с 9 по 16 февраля. В исследовании приняли участие 1103 человека. Погрешность составляет +/-2,7%.

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