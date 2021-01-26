Опрос: в парламент проходят 4 партии

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Если бы в это воскресенье в Молдове состоялись парламентские выборы, по их результатам в законодательный орган страны прошли бы 4 политические партии: ПСРМ, ПДС, “Шор” и “Наша партия”. Таковы результаты опроса общественного мнения, проведённого Ассоциацией социологов и демографов РМ.

Партия “Действие и солидарность” и Партия социалистов получили бы практически одинаковое количество голосов: 33,9% и 33,2% соответственно. За партию “Шор” проголосовали бы 12,9% респондентов, а за “Нашу партию” – 7,5%.

Опрос проводился с 8 по 23 января. В нём приняли участие 1153 человека. Погрешность составляет +/-3%.

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