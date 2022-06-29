Опрос: В июне граждан больше волновал рост цен, чем получение статуса кандидата на вступление в ЕС

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Властям не удалось переключить внимание граждан Республики Молдова с ежедневного роста цен на получение статуса кандидата на вступление в ЕС. Об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведённого компанией iData.

Главным событием июня для граждан стал непрекращающийся рост цен – об этом заявили 18%. Почти втрое меньше опрошенных – 6,4% – назвали самым важным событием получение статуса страны-кандидата на вступление в ЕС, сообщает actualitati.md.

Опрос проводился с 15 по 23 июня. В исследовании приняли участие 1095 респондентов. Погрешность составляет +/-2,9%.

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