Опрос: Стоимость жизни и высокие цены – самые важные проблемы молдавских граждан

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Стоимость жизни и высокие цены – это самые важные проблемы, с которыми сталкивается Республика Молдова. Их отметили более 60% респондентов в ходе опроса общественного мнения, проведённого Международным республиканским институтом.

На втором месте среди проблем отмечено снижение доходов, а затем безработица, коррупция, бедность, а также ситуация в соседней стране, передаёт ipn.md.

28% респондентов считают, что в Республике Молдова дела идут в правильном направлении, а 58% с ними полностью несогласны. Среди основных недовольств опрошенные отметили уровень жизни, энергетические проблемы и проблемы безопасности, высокие цены, бедность, коррупцию и т.д.

Телефонный опрос проводился по всей территории Молдовы, за исключением Приднестровского региона, в период с 9 февраля по 30 марта. Основная часть была завершена 21 марта, а дополнительные опросы молодых людей (18-35 лет) – 30 марта 2022 года. Базовую выборку составили 1 306 постоянных жителей РМ в возрасте 18 лет и старше. Погрешность основной части выборки не превышает 2,5%, а молодёжной выборки – не более 3,9%.

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