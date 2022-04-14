Опрос: Социальные сети – основной источник информации для молодых людей

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70% молодых людей ежедневно пользуются социальными сетями. В среднем молодые люди проводят в Интернете по 6 часов в день. Такие данные были получены в результате исследования по оценке медиа-навыков и уровня медиаграмотности среди молодежи из Республики Молдова, разработанного Центром образовательного и общественного развития (CDEC).

Одна из авторов исследования CDEC Марианна Яцко уточнила, что 84% молодых людей согласны с утверждением, что для молодежи “важно, чтобы они могли различать новости, направленные на манипулирование или дезинформацию в обществе”. В то же время более 60% опрошенных считают, что дисциплина “Медиаобразование”, преподаваемая в лицеях, может защитить их от таких явлений, как манипуляции, пропаганда и дезинформация в СМИ, передает ipn.md.

Почти 60% молодых людей заявили, что они в значительной степени информированы о том, что происходит в Республике Молдова, 20% – очень информированы, 19% – в небольшой степени информированы, а 1,5% – вообще не информированы о том, что происходит в Республике Молдова. 48% респондентов ответили, что следят за новостями в независимых источниках СМИ, а также из других источников, а 17% ответили, что следят за новостями, но не уверены, какие источники являются независимыми.

45% молодых людей вполне довольны молдавскими СМИ. 34% скорее недовольны. Почти 5% очень недовольны. А 6% молодых людей сказали, что они очень довольны молдавскими СМИ. Более 46% респондентов считают, что на новости в Республике Молдова сильно влияют политические факторы, 35% – имеют большое влияние, 4% – мало влияют, а 0,8% молодежи считают, что на новости в Республике Молдова вообще не влияют политические факторы.

Более 46% респондентов ответили, что очень легко могут выявить, когда средства массовой информации планируют манипулирования или изменения мнений граждан, 36% – не слишком легко, 6% – очень сложно, и около 5% молодых людей сказали, что им трудно понять, когда средства массовой информации планируют манипулировать или изменять мнение граждан.

В то же время 42% респондентов считают, что молодым людям в Республике Молдова может быть довольно сложно отличить фальшивые новости от правдивых. 30% считают, что молодые люди могут легко отличать фальшивые новости от правдивых. 11% считают, что молодые люди очень легко отличают фальшивые новости от правдивых, а еще 11% респондентов считают, что молодые люди в Республике Молдова могут очень плохо отличать фальшивые новости от правдивых.

В ходе исследования медиа-навыков и уровня медиаграмотности среди молодежи Республики Молдова было опрошено более 1500 молодых людей, 64% из которых в возрасте от 16 до 20 лет, а 24% – в возрасте от 21 до 25 лет. Более половины респондентов проживают в городах – около 56%.

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