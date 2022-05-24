Опрос румынского института: БКС займёт первое место на парламентских выборах

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Если бы в ближайшее воскресенье в Молдове состоялись досрочные парламентские выборы, Блок коммунистов и социалистов занял бы на них первое место, свидетельствуют данные опроса, проведённого CBS-AXA в партнёрстве с Институтом развития и социальных инициатив IDIS Viitorul и Институтом политологии и международных отношений им. Иона И. К. Брэтиану (ISPRI) в Румынии.

37,6% от числа определившихся проголосовали бы за БКС. ПДС заняла бы второе место с 36,8%, а «Шор» – 11,2%. Остальные формирования не преодолели бы избирательный порог.

Опрос проводился с 5 по 14 мая 2022 года. В исследовании приняли участие 1106 человек, погрешность составляет 3%.

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