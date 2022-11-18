Опрос: Рост цен волнует жителей Молдовы больше, чем война

Опрос: Рост цен волнует жителей Молдовы больше, чем война

Главным событием ноября 28,3% граждан назвали тотальный рост цен. Это первое место в рейтинге, составленном компанией iData – Date Inteligente.

При этом война между Россией и Украиной оказалась на 5 месте, а падение российских ракет в Наславче – только на 9-ом. Визиты европейских чиновников в РМ расположились на 4-ой строчке топа.

Опрос проводился с 5 по 15 ноября. В нём приняли участие 1060 респондентов. Погрешность составляет +/-2,9%.

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