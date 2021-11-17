Опрос: рейтинг Санду падает, Додона – растёт

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43% положительно оценивают деятельность Майи Санду на посту президента страны. Это на 9% меньше, чем в июле – тогда положительно о работе главы государства отзывались 52% граждан. В то же время рейтинг Игоря Додона вырос на 7%: с 32% в июле до 39% в ноябре. Таковы результаты последнего опроса общественного мнения.

Падает рейтинг и пропрезидентской ПДС – если в июле положительно работу правящей партии оценивали 49%, то сейчас на 9% меньше: 40%.

“Социо-политический барометр” проводился компанией [imas] по заказу Public Media с 23 октября по 15 ноября. В исследовании приняли участие 893 респондента. Погрешность составляет +/-3%.

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