Опрос: ПСРМ занимает первое место на парламентских выборах

0

Партия социалистов вызывает наибольшее доверие у граждан. На парламентских выборах жители страны намерены голосовать именно за это формирование. Таковы результаты опроса общественного мнения, которые были представлены сегодня, 25 августа, в столице.

В частности, если бы выборы состоялись в это воскресенье, 39,3% от числа определившихся граждан проголосовали бы за Партию социалистов. На втором месте оказалась бы ПДС – 26,8%. На третьем – партия “Шор” с 8,4%. В парламент также прошли бы “Наша партия” (6,9%) и ДПМ (5,2%). Остальные формирования не преодолели бы избирательный порог.

Исследование также показало, что ПСРМ является уверенным лидером доверия граждан (45,8%) к политическим партиям.

Стоит отметить, что 52,4% опрошенных положительно относятся к идее проведения досрочных парламентских выборов в этом году. Против этого выступили 36,9%.

Опрос проводился Ассоциацией социологов и демографов РМ с 5 по 20 августа. В нем принял участие 1191 респондент из 83 населенных пунктов страны. Погрешность составляет +/-3%.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.