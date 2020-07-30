Опрос: ПСРМ занимает первое место на парламентских выборах

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Если бы в ближайшее воскресенье в Молдове прошли парламентские выборы, 36,9% от числа определившихся проголосовали бы на них за ПСРМ. Таковы результаты опроса общественного мнения.

На втором месте расположилась бы ПДС с 30,5%, на третьем – “Шор” с 8,5%. В парламент также прошли бы ППДП с 5,4% и ДПМ с 5,3%.

По результатам выборов ПСРМ получила бы 43 мандата в законодательном органе, ПДС – 36, “Шор” – 10, ППДП и ДПМ – по 6.

Опрос проводился компанией iData – Date Inteligente с 14 по 26 июля. В нем приняли участие 1214 человек. Погрешность составляет 2,8%.

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