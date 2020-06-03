Опрос: ПСРМ побеждает на парламентских выборах

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Если бы в это воскресенье в Молдове состоялись парламентские выборы, Партия социалистов заняла бы на них первое место, заручившись поддержкой 46,3% граждан от числа определившихся. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, представленные сегодня в столице.

На втором месте расположилась бы ПДС с 30,9%, на третьем – ППДП с 7,5%. Остальные формирования не преодолели бы избирательный порог.

Исследование также показало, что 41,2% выступают за проведение досрочных выборов, а 53,6% считают, что они должны быть организованы одновременно с президентскими.

Опрос проводился компанией «Фонд общественного мнения» с 23 по 31 мая. В нем приняли участие 1767 человек. Погрешность составляет +/-2,3%.

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