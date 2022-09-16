Опрос: почти 60% жителей Молдовы считают, что правительство ПДС не доведёт до конца свой мандат

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Таковы результаты опроса общественного мнения, проведённого компанией iData.

59,4% считают, что правительство ПДС не продержится до конца мандата. 31,7% придерживаются обратного мнения. Остальные не знают или отказались отвечать на вопрос.

Социологическое исследование проводилось компанией iData с 3 по 12 сентября, в нём приняли участие 1012 респондентов. Погрешность составляет +/-3%.

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