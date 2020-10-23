Опрос: Партия социалистов сохраняет уверенное лидерство

0

Партия социалистов остаётся фаворитом граждан. В случае проведения парламентских выборов в ближайшее воскресенье за ПСРМ проголосовали бы 40,9% от числа определившихся. Таковы данные последнего опроса общественного мнения.

ПДС набрала бы 22,8% голосов, партия “Шор” – 11,3%, “Наша партия” – 10,2%, ППДП – 6,8%. Остальные формирования не преодолели бы избирательный порог.

Опрос общественного мнения проводился с 11 по 20 октября. В нём приняли участие 1183 респондента из 79 населенных пунктов страны. Погрешность составляет +/-3%.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.