Опрос: Партия «ШОР» утроит количество парламентских мандатов в случае досрочных выборов

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Партия «Действие и солидарность» (PAS), Блок коммунистов и социалистов (БКС) и партия «ШОР» войдут в парламент в случае досрочных выборов. По крайней мере, это показывают данные опроса iData, опубликованного сегодня.

Самый внушительный рост показала партия «ШОР», которая утроила бы количество парламентских мандатов. Таким образом, согласно исследованию, фракция партии во главе с Иланом Шором состояла бы из 20 депутатов, что на 14 больше, чем сегодня.

Первое место заняла бы партия «Действие и солидарность», которая набрала бы 44 мандата, второе – Блок коммунистов и социалистов, который вошёл бы в парламент с 37 мандатами.

Опрос был проведён в марте 2022 года, в нем приняли участие 1084 человека.