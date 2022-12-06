Опрос: молдаване наиболее высоко оценивают деятельность Додона. Санду только третья

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44,4% жителей Молдовы положительно оценивают деятельность Игоря Додона. Это первое место рейтинга. На втором Ион Чебан с 44,1% положительных оценок. Майя Санду только третья – её деятельность одобряют 38,1% населения, свидетельствуют результаты Социо-политического барометра, проведённого компанией IMAS.

Что касается партий, больше всего положительных оценок получил Блок коммунистов и социалистов – 35%. На втором месте “Шор” с 34,2%. ПДС третья, 32,6%.

Опрос проводился с 10 по 29 ноября. В исследовании приняли участие 1100 респондентов. Максимальная погрешность составляет +/-3%.

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