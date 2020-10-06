Опрос: Игорь Додон с существенным отрывом опережает Майю Санду

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Игорь Додон с отрывом в 8,5% опережает Майю Санду. Как свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, 38,2% граждан намерены голосовать на предстоящих выборах за действующего президента. Лидеру ПДС свой голос отдадут всего 29,7% от числа определившихся.

А в случае проведения второго тура выборов и прохождения в него Игоря Додона и Майи Санду, глава государства победит с результатом 54,2%.

Опрос проводился с 21 сентября по 3 октября, в нём приняли участие 1218 человек из 74 населенных пунктов страны. Погрешность составляет +/-2,8%.

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