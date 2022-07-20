Опрос: Граждане считают правительство Гаврилицы худшим за последние 10 лет

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Правительство Натальи Гаврилицы – худшее за последние 10 лет. Так считают 30,3% граждан. На втором месте правительство Маий Санду – худшим его назвали 17%. Следом – правительство Влада Филата, с 16,4%. Таковы результаты опроса общественного мнения, проведённого компанией IMAS.

Всего 3% граждан считают, что власть близка к людям и их нуждам. 43% называют руководство страны катастрофой и говорят, что оно должно быть отправлено в отставку.

75% жителей страны разочарованы правительством Гаврилицы. 65% граждан считают кабмин слабым и не понимают, чем он вообще занимается.

62% граждан говорят, что, сваливая вину за всё происходящее в стране на войну на Украине, власти прикрывают свою некомпетентность. 56% считают, что, если бы у руководства сегодня находились другие политические силы, они бы справились лучше, чем ПДС.

96% винят правительство в росте цен, 81% говорят, что кабмин виноват в плачевной экономической ситуации, а 79% обращают внимание на ухудшение отношений с Россией при Наталье Гаврилице.

Всего 10% считают, что действующее правительство должно остаться у власти. 16% выступают за назначение нового премьера, а 42% – за досрочные выборы.

Опрос проводился с 6 по 18 июля по заказу компании Public Media. В исследовании приняли участие 1007 респондентов. Погрешность составляет +/-3,1%.

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