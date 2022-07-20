Опрос: Граждане считают, что Санду ответственна за всё, что происходит в стране

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43% граждан считают, что Майя Санду ответственна за всё, что происходит в стране. При этом 61% отмечают, что президент больше занята внешней политикой, а 59% обращают внимание на то, что она далека от внутренних проблем Молдовы. Таковы данные последнего опроса общественного мнения, проведённого компанией IMAS.

75% считают, что Майе Санду следовало бы активнее участвовать в решении проблем страны. В то же время 67% не почувствовали результатов от так называемого выхода Молдовы из международной изоляции, о чём так много говорят власти.

Опрос проводился с 6 по 18 июля по заказу компании Public Media. В исследовании приняли участие 1007 респондентов. Погрешность составляет +/-3,1%.

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