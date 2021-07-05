Опрос: граждане считают, что на выборах победят левые партии

Опрос: граждане считают, что на выборах победят левые партии

Больше всего граждан – 36,2% – считают, что на предстоящих досрочных парламентских выборах победят левые партии. Об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведённого Ассоциацией социологов и демографов Республики Молдова. 

32,5% полагают, что победу одержат правые партии, а 9,1% – что центристские. 10,3% считают, что население будет пассивным и не выйдет на выборы, а 11,9% – не знают/отказались отвечать на вопрос.

Опрос проводился Ассоциацией социологов и демографов РМ с 21 июня по 2 июля. В нём приняли участие 1181 респондент из 85 населённых пунктов страны. Погрешность составляет +/-3%.

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