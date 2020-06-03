Опрос: Если бы в ближайшее воскресенье в Молдове прошли парламентские выборы, ПСРМ получила бы 55 мандатов

Опрос: Если бы в ближайшее воскресенье в Молдове прошли парламентские выборы, ПСРМ получила бы 55 мандатов

Партия социалистов получила бы 55 мандатов и смогла бы самостоятельно сформировать большинство в законодательном органе страны, если бы в ближайшее воскресенье в Молдове состоялись парламентские выборы. Об этом свидетельствуют представленные сегодня результаты опроса общественного мнения. 

ПДС получила бы 37 мандатов, а ППДП всего 9. Остальные формирования не преодолели бы избирательный порог.

Опрос проводился компанией «Фонд общественного мнения» с 23 по 31 мая. В нем приняли участие 1767 человек. Погрешность составляет +/-2,3%.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md