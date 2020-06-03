Опрос: Если бы в ближайшее воскресенье в Молдове прошли парламентские выборы, ПСРМ получила бы 55 мандатов

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Партия социалистов получила бы 55 мандатов и смогла бы самостоятельно сформировать большинство в законодательном органе страны, если бы в ближайшее воскресенье в Молдове состоялись парламентские выборы. Об этом свидетельствуют представленные сегодня результаты опроса общественного мнения.

ПДС получила бы 37 мандатов, а ППДП всего 9. Остальные формирования не преодолели бы избирательный порог.

Опрос проводился компанией «Фонд общественного мнения» с 23 по 31 мая. В нем приняли участие 1767 человек. Погрешность составляет +/-2,3%.

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