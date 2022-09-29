Опрос: Более половины населения Молдовы за досрочные выборы

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53,7% жителей Молдовы выступают за проведение досрочных парламентских выборов и считают, что они изменят ситуацию в стране в лучшую сторону. Таковы результаты опроса общественного мнения, проведённого компанией Intellect Group.

14,9% полагают, что досрочные выборы не принесут положительных изменений, а 25% – что они ничего не изменят. Остальные не знают или отказались отвечать на вопрос.

Исследование проводилось с 16 по 25 сентября. В нём приняли участие 1087 респондентов.

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