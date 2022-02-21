Опрос: БКС займёт первое место на выборах

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Если бы в ближайшее воскресенье в Молдове прошли парламентские выборы, Блок коммунистов и социалистов занял бы на них первое место, получив 36,1% голосов граждан от числа определившихся. Таковы результаты опроса общественного мнения.

ПДС расположилась бы на втором месте с 35,2%. Третье заняла бы партия “Шор”- 15,7%. “Наша партия” получила бы 5,8%. Остальные формирования не преодолели бы избирательный порог.

Исследование также показало, что больше всего граждан – 38% – положительно оценивают деятельность БКС. Это на 3% больше, чем в ноябре. 37% опрошенных положительно высказались о деятельности партии “Шор”, а ПДС по этому показателю только на третьем месте.

Опрос общественного мнения проводился с 24 января по 14 февраля компанией IMAS по заказу Public Media. В исследовании приняли участие 1123 респондента. Погрешность составляет +/-3%.

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