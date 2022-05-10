Опрос: БКС догоняет ПДС в рейтинге партий

Опрос: БКС догоняет ПДС в рейтинге партий

Если бы в это воскресенье в Молдове прошли досрочные парламентские выборы, в законодательный орган прошли бы те же партии, что представлены в нём сейчас. Об этом свидетельствуют данные последнего опроса общественного мнения. При этом разрыв между ПДС и БКС был бы незначительным: 39,7% против 37,8% от числа определившихся. 

В парламент также прошла бы партия “Шор” с 10,7%.

Опрос проводился CBS Research по заказу WatchDog.MD и IPIS с 27 апреля по 6 мая. В исследовании приняли участие 1111 респондентов.

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