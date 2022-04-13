Опрос: 73% молдаван считают, что РМ не должна присоединяться к антироссийским санкциям. 83% – за сохранение нейтралитета

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73,3% положительно относятся к тому, что Молдова не присоединилась к антироссийским санкциям. Обратного мнения придерживаются всего 10,3% граждан. Таковы результаты опроса, проведённого компанией Intellect group.

Исследование также показало, что 82,9% опрошенных считают,что Молдова должна сохранять нейтралитет в отношений событий на Украине. Не согласны с этим всего 7,8%.

Опрос общественного мнения проводился с 7 по 10 апреля. В нём приняли участие 1089 человек. Погрешность составляет +/-2,7%.

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