Опрос: 73% молдаван считают, что РМ не должна присоединяться к антироссийским санкциям. 83% – за сохранение нейтралитета

Опрос: 73% молдаван считают, что РМ не должна присоединяться к антироссийским санкциям. 83% – за сохранение нейтралитета

73,3% положительно относятся к тому, что Молдова не присоединилась к антироссийским санкциям. Обратного мнения придерживаются всего 10,3% граждан. Таковы результаты опроса, проведённого компанией Intellect group. 

Исследование также показало, что 82,9% опрошенных считают,что Молдова должна сохранять нейтралитет в отношений событий на Украине. Не согласны с этим всего 7,8%.

Опрос общественного мнения проводился с 7 по 10 апреля. В нём приняли участие 1089 человек. Погрешность составляет +/-2,7%.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md