Опрос: 52% молдаван против предлагаемого Санду локдауна

Опрос: 52% молдаван против предлагаемого Санду локдауна

Более половины жителей Молдовы против введения в стране локдауна, на котором настаивает Майя Санду. Таковы результаты опроса общественного мнения.  

Согласно итогам исследования, 52% не хотят введения жёстких ограничений, предложенных президентом. Поддерживают локдаун 44%, остальные не знают или отказались отвечать на этот вопрос.

Опрос проводился IMAS по заказу компании “Public Media” с 9 по 23 марта. В исследовании приняли участие 1115 человек из 95 населённых пунктов. Погрешность составляет +/-3%.

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