Опрос: 0,4% и 0,3% – рейтинг доверия Гросу и Гаврилице

0

Наталья Гаврилица и Игорь Гросу заняли последние строчки в рейтинге доверия граждан политическим деятелям страны. Таковы данные опроса общественного мнения, проведённого компанией iData.

Согласно итогам исследования, Игорю Гросу доверяют 0,4%, а Наталье Гаврилице – 0,3%.

Опрос проводился с 15 по 23 июня. В исследовании приняли участие 1095 респондентов. Погрешность составляет +/-2,9%.

Ранее мы писали, что рейтинг Игоря Додона вырос на 3% в июне: с 15,3% до 18,3%. В то же время Майя Санду потеряла почти 4%: с 25,9% она опустилась до 22,2%.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.