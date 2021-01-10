Опрокинулась кастрюля с горячим супом: в Бендерах госпитализирован малыш

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Пока мать готовила еду, её трёхлетний сынишка играл на кухне. В какой-то момент 22-летняя женщина отвлеклась от домашних дел. В это время ребёнок задел плиту. Кастрюля с кипящим супом соскользнула, а её содержимое вылилось на малыша.

Мать сразу вызвала скорую помощь. Мальчик в срочном порядке был госпитализирован в реанимацию Центра матери и ребёнка города Бендеры. Врачи диагностировали ожоги 25% тела I, II и III степеней.

Состояние мальчика стабильно тяжёлое. Врачи осуществляют интенсивную терапию.

Инспекторы по делам несовершеннолетних проводят разбирательство по факту случившегося, пишет mvdpmr.org.

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