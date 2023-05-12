Определились все финалисты “Евровидения-2023”

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В четверг, 11 мая, состоялся второй полуфинал музыкального конкурса “Евровидение-2023”. По его итогам в финал вышли: Албания, Кипр, Эстония, Бельгия, Австрия, Литва, Польша, Австралия, Армения и Словения.

Ранее финалистами стали Хорватия, Молдова, Швейцария, Финляндия, Чехия, Израиль, Португалия, Швеция, Сербия и Норвегия. Без промежуточных этапов право на участие в финале получили Италия, Великобритания, Германия, Испания и Франция, а также Украина – как победитель 2022 года, передаёт sport-express.ru.

Финал состоится в субботу, 13 мая, в Ливерпуле. Россия и Беларусь из-за политической ситуации в “Евровидении-2023” не участвуют.

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