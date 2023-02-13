Определились новые чемпионы Молдовы по шахматам

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С 4 по 12 февраля проходил финал чемпионата Республики Молдова по классическим шахматам. Состязание было организовано Федерацией шахмат Республики Молдова. К завершающему этапу были допущены 10 сильнейших шахматистов и 10 сильнейших шахматисток.

Борьба в мужском первенстве была очень жёсткой, ведь у всех участников хорошая подготовка. Среди них были два гроссмейстера и 6 мастеров спорта. Впервые чемпионом стал Егор Лашкин из Тирасполя, набравший 8 баллов из 9 возможных. Серебряную медаль завоевал гроссмейстер Владимир Хамицевич из Бендер с 6,5 балла. Илья Мартынович из Рыбницы стал третьим.

В женском первенстве впервые чемпионкой страны стала Алина Михайлова из Комрата, сумевшая победить всех своих соперниц и набрать 9 очков из 9 возможных. Серебряную и бронзовую медали завоевали, соответственно, ученицы Специализированной шахматной спортивной школы №7 из Кишинёва Виктория Барган (7,5 балла) и Анна Петриченко (6,5 балла).

Победители получили право представлять нашу страну на чемпионатах Европы, которые пройдут в марте в Сербии (мужской чемпионат) и Черногории (женский).

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