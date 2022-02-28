Определились чемпионы Молдовы по шахматам

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В Кишинёве завершился чемпионат республики по шахматам, который проходил с 19 по 27 февраля.

По результатам 7 раундов впервые чемпионкой Молдовы стала воспитанница столичной Специализированной спортивной школы шахмат №7, 16-летняя Анна Петриченко. Она получила право представлять нашу страну на чемпионате Европы, который состоится в августе в Чехии. Серебряный кубок достался многократной чемпионке Молдовы, международному мастеру Светлане Петренко. На третьем месте расположилась Алина Михайлова, шахматистка из Комрата.

Среди мужчин первое место впервые занял 18-летний Драгош Череш из Кишинёва. Он представит нашу страну на европейском состязании, которое пройдёт с 27 марта по 6 апреля в Словении. На втором месте расположился международный мастер, чемпион Молдовы по шахматам 2019 года Андрей Маковей. Международный мастер Юлиан Балтаг получил бронзу.

Председатель Шахматной федерации Молдовы Игорь Додон искренне поздравил победителей и пожелал им успехов на следующих национальных и международных состязаниях.

Стоит отметить, что из-за пандемии к участию в чемпионате были допущены только шахматисты с рейтингом Эло выше 1900 из Кишинёва, Бельц, Тирасполя, Комрата и Фалешт.

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