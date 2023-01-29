Определились 10 финалистов национального отбора на конкурс “Евровидение-2023”

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В субботу состоялись “живые” прослушивания. По результатам оценивания судей определились 10 финалистов.

Это:

SunStroke Project – Yummy Mommy (55 баллов)

Pasha Parfeni – Soarele și Luna (53 балла)

DONIA – Red Zone (52 балла)

Aliona Moon – Du-mă (49 баллов)

OL – Why You Play It Cool (48 баллов)

Surorile Osoianu – Bade, bădișor, bădiță (47 баллов)

NÖRDIKA – Damn and down (45 баллов)

Victor Gulick – Let’s dance (45 баллов)

COSMINA – Indestructible (45 баллов)

Corina Ivanov – When love’s real (44 баллов)

Финал конкурса состоится 4 марта. Победитель представит Молдову на состязании в Ливерпуле.

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