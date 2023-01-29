Определились 10 финалистов национального отбора на конкурс “Евровидение-2023”

Определились 10 финалистов национального отбора на конкурс “Евровидение-2023”

В субботу состоялись “живые” прослушивания. По результатам оценивания судей определились 10 финалистов.

Это:

  • SunStroke Project – Yummy Mommy (55 баллов)
  • Pasha Parfeni – Soarele și Luna (53 балла)
  • DONIA – Red Zone (52 балла)
  • Aliona Moon – Du-mă (49 баллов)
  • OL – Why You Play It Cool (48 баллов)
  • Surorile Osoianu – Bade, bădișor, bădiță (47 баллов)
  • NÖRDIKA – Damn and down (45 баллов)
  • Victor Gulick – Let’s dance (45 баллов)
  • COSMINA – Indestructible (45 баллов)
  • Corina Ivanov – When love’s real (44 баллов)

Финал конкурса состоится 4 марта. Победитель представит Молдову на состязании в Ливерпуле.

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Комментарии (1)

  1. Очередной скучный пилёж опилок. Опять знакомые лица, правда, в других прикидах. Думаю, было бы разумно и даже полезно не допускать к национальному отбору артистов, которые уже однажды “представляли” Молдову на Евровидении. Aliona Moon, Sunstroke Project и Паша Парфени свой шанс уже имели. – Спасибо и до свидания. Рокировки утомляют, в них нет интриги… Из всеобщего попугайного щебетания, радуют глаз и приятно выделяются аутентичным звучанием Surorile Osoianu — Bade, bădișor, bădiță

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